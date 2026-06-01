「東京六大学野球、早大５−４慶大」（３１日、神宮球場）３２年ぶりに天皇陛下が観戦の天覧試合として最終節の２回戦が行われ、早大が勝ち点４の慶大に５−４で逆転サヨナラ勝ちし、１勝１敗となった。早大は２年生コンビが活躍。七回に代打・霜結太外野手（マクレーン）が２試合連続の本塁打。３−４の九回は同点に追いつき、最後は徳丸快晴外野手（大阪桐蔭）が決勝打を放った。慶大は３回戦に勝てば、勝ち点５で５季ぶりの