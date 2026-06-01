「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）左翼席から響くチャンステーマが、ため息に変わる。阪神は２点を追う九回は２死満塁と攻めるも、代打・木浪が空振り三振。球団初となるロッテ戦の同一カード３連勝を逃したが、簡単には引き下がらなかった。藤川監督は「いい形であそこまで持って行くことができていたと思います」と各自の粘りを評価した。悔やまれたのは同点の八回だ。３番手・モレッタが１死一塁