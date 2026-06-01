「西武０−６ＤｅＮＡ」（３１日、ベルーナドーム）名刺代わりの投球だった。ソフトバンクからトレードで入団したＤｅＮＡ・尾形が、移籍後初のマウンドでそのベールを脱いだ。プロ初先発に臨み、５回２安打無失点、７奪三振で白星をゲット。自己最速タイの１５９キロも記録し、絶好調の西武打線を圧倒した。「テンポ良く、しっかりストライクゾーンに攻めていくだけだと思いました」。唯一無二の直球。打者の手元で浮き上が