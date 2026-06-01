「日本ハム３−０巨人」（３１日、エスコンフィールド）今季６度目の零封負けに、巨人・橋上監督代行は拙攻を嘆いた。得点圏に走者を進めたイニングが５度ある中で、最後の一本が出ない。９残塁に終わり「序盤は圧倒的にこっちの方がチャンスは多かったですから。それで点が取れなかったことで流れをつかめなかった」と悔しげ。昨季の対戦時に比べて「万全ではなかった」北山に要所を締められた形に、「仕留めきれなかったと