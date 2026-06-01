「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテファンの歓声、そして阪神ファンの悲鳴が交錯する中、痛烈な一打が右中間に飛んだ。同点の八回１死一、二塁。４番・山口が２点二塁打で試合を決めた。「２球振った時点で“これやべえな”と思ったんですけど。ゾーンを上げて、なんとかコンタクトしたいなっていう」と追い込まれてからの一打を振り返った。藤原が負傷で２軍へ。入れ替わって１２日に昇格し