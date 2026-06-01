「日本ハム３−０巨人」（３１日、エスコンフィールド）結果だけを見れば、８回４安打３失点１０奪三振の今季チーム初完投だ。だが、援護なく巨人ドラフト１位の竹丸は４敗目を喫した。１１１球の力投に見た希望はある。「３点取られたんですけど、今日は中継ぎの人数も少なかったですし、最後まで投げ切れたのはよかった」。意地だった。三回２死から３連打で２点を失い、七回には万波に１２号ソロを被弾。３失点に悔いは残