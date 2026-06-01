「楽天１−２ヤクルト」（３１日、楽天モバイル最強パーク宮城）勝利の瞬間、充実の表情を浮かべて達成感に浸った。７回を５安打１失点で４日以来の２勝目を挙げた。７１６日ぶりの交流戦白星をつかんだヤクルト・奥川は「シーズンと一緒です」と冷静に淡々とした口調で語りつつ、「何とか粘って７回を投げきることができたので良かったと思います」と笑顔だった。直球に球威があり、スライダーを効果的に使って相手を抑えた