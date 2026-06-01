「高校野球春季近畿大会・決勝、報徳学園１１−１０智弁和歌山」（３１日、わかさスタジアム京都）決勝が行われ、報徳学園（兵庫）が智弁和歌山に１１−１０で競り勝ち、１６年ぶり２度目の優勝を果たした。二回に４点を先制し、三回に２点、四回に１点を追加。九回には主将の山田瑛太外野手（３年）が満塁本塁打を放った。その裏に５点を失ったが際どく逃げ切った。兵庫県勢は４季連続で近畿大会を制した。猛追を振り切った