南米ペルーの大統領選挙の決選投票が7日に行われます。今のところ、アルベルト・フジモリ元大統領の長女ケイコ氏が優勢ですが、リードはわずかで接戦となる見込みです。ペルーでは5年前に行われた前回の大統領選以降、汚職疑惑による罷免などで大統領が3回交代するなど政治的な混乱が続いています。ペルーの大統領を日系人として初めて務め、2024年に亡くなったアルベルト・フジモリ元大統領の長女ケイコ氏は、今回が4度目の大統領