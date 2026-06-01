「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）Ｗ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）へ向けた壮行試合が３１日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われ、森保一監督（５７）率いる日本は１−０でアイスランドに勝利。後半４２分、途中出場のＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）がゴールを決めた。負傷で代表活動から離れていた遠藤航（リバプール）、冨安健洋、板倉滉（ともにアヤックス）