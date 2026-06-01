◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０巨人（３１日・エスコンフィールド）竹丸が３回に郡司に打たれた２点二塁打は、チェンジアップを狙われた。前日の８回に大勢から本塁打。状態が上がってきたから要注意打者ではあったが、責められる球ではなかった。岸田のリードも良く、右打者の外角低めにズバッと真っすぐを投げ込んで取った見逃しの４つを含めて１０奪三振。気候の優しい北海道で、球場の屋根もオープン。