◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド５―８位決定戦第１戦秋田１―１（延長０―０、ＰＫ５―４）藤枝（３１日・ソユースタジアム）タフに戦ってくる秋田相手に、見応えある試合だった。ＰＫ戦はどっちが勝ってもおかしくないもので結果は仕方ない。ただ勝利に至らなかったのは、圧倒していた前半に点を取れなかったことで、相手を勇気づかせ、足を最後まで動かせてしまったことに尽きる。シュートやクロ