◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席で右前打を放ち、４試合連続安打とした。打者として出場した試合の連続出塁は「１６」に伸ばした。フィリーズの先発は今季メジャーデビューした身長２０１センチの長身右腕・ペインタ