「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）チームトップタイの６勝目には届かなかったが、粘りに粘った１０１球だった。先発の阪神・才木は６回４安打２失点。試合後は反省の表情を浮かべたが、勝ち越しは許さない意地の投球を見せた。「２点取ってもらって同点にされてるんで、うーん…今日はいろいろ反省するところはあるかなっていう感じですかね」１点リードで迎えた五回２死一、二塁。フルカウントか