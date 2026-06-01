「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）幕張でも止まらない。ついに自己最長記録が見えてきた。阪神・佐藤輝が１３試合連続安打で５月をフィニッシュ。チームは惜しくも敗れたが、攻守で輝き、千葉の虎党を喜ばせた。「良かったです」。負けたことへの悔しさもにじませながら、自身の１本には納得した。同点の四回無死。１打席目は空振り三振だったが、ロングにやられっぱなしではなかった。追い込まれな