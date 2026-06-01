「プロレス・ゼロワン」ゼロワンの田中将斗（５３）とハヤブサが３１日、大阪市のデイリースポーツを訪れ、７・４大阪市アゼリア大正大会と、７・５京都市ＫＢＳホール大会をＰＲした。同団体夏の本場所「火祭り２０２６」真っただ中の関西２連戦。大阪大会で大阪プロレスとの対抗戦に臨む田中は「大阪プロレスのファンもいっぱい来るので、アウェー感を楽しみたい」と激闘を約束。京都大会で中嶋勝彦と共闘するハヤブサは「