「宝富士引退桐山襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）元関脇宝富士の桐山親方（３９）＝本名・杉山大輔、伊勢ケ浜＝が３１日、引退相撲で号泣した。約３００人が参加した断髪式で先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）に止めばさみを入れられ「誇れる力士だ」と声をかけられ涙が止まらなくなった。桐山親方は「現役中は褒められることがなかったので、甘い言葉にやられました。泣きすぎてコンタクト（レンズ）を片方落と