◇ナ・リーグドジャース ― フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）日本人アーティストグループのXGが5月31日（日本人時間6月1日）、ドジャースタジアムでのドジャース―フィリーズ戦で始球式に登場した。リーダーのJURINが、捕手役を務めたドジャースの佐々木朗希投手（24）相手にワンバウンド投球。観客からは拍手が起きた。XGはメンバー全員がドジャースファンであるといい、球場を訪れたこともあるという。試合前