◇ナ・リーグドジャース―フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャース・のデーブ・ロバーツ監督（54）が31日（日本時間1日）、本拠地でのフィリーズ戦前に取材に応じ、佐々木朗希投手（24）の“現在地”について語った。今季はここまで10試合に登板して3勝3敗、防御率4.59。前日30日の同カードでは5回1/3を1失点（勝敗つかず）だった。6回以上投げたのは2試合にとどまっており、「6回や打者3巡目あたりでは慎重