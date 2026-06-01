◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース最終日（2026年5月31日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）ダイヤモンド世代の有望株・吉沢が自己最高の2位に入った。終盤の粘りは神懸かっていた。正規の18番とプレーオフ1ホール目では、いずれも決めなければ優勝が消滅する6メートルのバーディーパットをねじ込んだ。今季はQTランク76位で出場機会が限られ今大会が6戦目。ツアー初優勝は逃したが「自分