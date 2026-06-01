俳優の佐藤隆太（46）が31日、自身のインスタグラムを更新し、俳優の岡田准一（45）との2ショットを披露した。佐藤はこの日、俳優の妻夫木聡と東京ドームで行われた「嵐」のツアー最終公演に訪れた模様で、ツアーグッズのTシャツを着用し、ペンライトを手に笑顔のショットも公開。佐藤と妻夫木は嵐の櫻井翔の親友として知られ、「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた