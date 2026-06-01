新潟県上越市の医薬品配置販売業者、ホシ薬品プラスが事業を停止し、自己破産の申請準備に入ったことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、同社は1961年（昭和36年）6月に創業、1976年（昭和51年）3月に法人改組された医薬品配置販売・健康食品販売事業者です。新潟県を主な営業エリアとし、ピーク時には3万を超える顧客を有していて、2000年9月期には年間売上高が約3億8200万円に達