6月1日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区室園町（自転車）国道208・・・荒尾市万田（携帯電話・シートベルト）県道・・・山鹿市鹿央町（スピード違反）町道・・・球磨郡多良木町（スピード違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨