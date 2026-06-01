「ファーム・交流戦、巨人２−０阪神」（３１日、ジャイアンツタウンスタジアム）自身初の“伝統の一戦”。若虎は全力で腕を振った。先発した阪神・今朝丸は６回２失点と力投。「いいバッターがたくさんいたので、その中で多少抑えられたことは自信につながると思います」と振り返った。序盤からストライク先行のテンポのいい投球。二回にはリチャード、甲斐と１軍経験のある選手から三振を奪った。「自分の思ってる通りに投