◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース最終日（2026年5月31日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）2打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、5バーディー、3ボギーの68で回り、通算10アンダーで並んだ吉沢柚月（22＝三菱電機）とのプレーオフを2ホール目で制した。5月の国内メジャー、ワールド・サロンパス・カップ以来の今季2勝目、ツアー通算6勝目。次戦の海外メジャー全米女子オープ