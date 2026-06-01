「ブルー・ライト・ヨコハマ」「ブルー・シャトウ」など数々のヒット曲を手がけ、歌謡界に大きな足跡を残した作詞家、橋本淳（はしもと・じゅん、本名・与田凖介＝よだ・じゅんすけ）さんが５月２１日、肝硬変のため東京都内の病院で死去した。８６歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は長男、春生（はるお）さん。父は児童文学作家の与田凖一。青山学院大在学中に作曲家すぎやまこういちと知り合い、作詞を始めた。１９