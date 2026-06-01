◇ア・リーグブルージェイズ5―9オリオールズ（2026年5月31日ボルチモア）ブルージェイズに前代未聞の異常事態が発生した。敵地オリオールズ戦の6回の守備中に、右翼を守るへスス・サンチェス外野手（28）が右翼席のファンと何かしらのコミュニケーションを取ると、直後にファンがサンチェスに向かい、野球ボールを投げ入れた。すると、それが同選手の右手首を直撃。サンチェスは一瞬座り込み、その後右手首を抑えながら