「宝富士引退桐山襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）昨年６月に日本相撲協会を退職した元横綱の白鵬翔さん（４１）が３１日、元関脇宝富士の桐山親方（３９）＝本名・杉山大輔、伊勢ケ浜＝の断髪式に姿を見せた。２４年春場所後に不祥事による伊勢ケ浜部屋への預かり措置が、先日の理事会で解除され、師匠を務めた宮城野部屋は事実上消滅。「びっくりした。寂しいですね」と語り、「宝富士のおめでたい席なので。改めて説