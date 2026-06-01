【モデルプレス＝2026/06/01】女優の豊島心桜が、6月1日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）24＆25号の表紙に登場。美しいバストを披露している。【写真】22歳元イマドキガール、艶やか美バストがSEXY◆豊島心桜、美バスト披露情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む豊島が表紙＆巻頭グラビアに登場。1st写真集「心桜ばかり」（集英社）も絶賛発売中だ。誌面では、桜