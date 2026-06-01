◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０巨人（３１日・エスコンフィールド）好機は相手よりも多かった。それでも本塁が遠かった。巨人・橋上秀樹監督代行（６０）は「序盤のチャンスで１点でも取れていれば竹丸をもう少し楽に投げさせられた。竹丸を見殺しにしてしまった。序盤は圧倒的にこちらの方がチャンスが多かったので」と反省点を挙げた。８回３失点でプロ初完投と力投の左腕を打線が援護できず、今季６度目の