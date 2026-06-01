◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）７人組音楽グループ「ＸＧ」が３１日（日本時間１日）、始球式を務めた。ＪＵＲＩＮは「緊張してるんですけど、楽しみたい」と意気込んでいたが、本番では捕手役で参戦した佐々木朗希にワンバウンドで華麗な投球を披露し、球場を沸かせた。ＸＧはＣＨＩＳＡ、ＨＩＮＡＴＡ、ＪＵＲＩＮ、ＨＥＲＶＥＹ、ＪＵＲＩＡ、ＭＡＹ