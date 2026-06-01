◇交流戦広島1―3ソフトバンク（2026年5月31日みずほPayPay）広島・ファビアンが、5月29日に昇格後、9打席目で初安打を放ち、3月29日の中日戦以来、4度目のマルチ安打を記録した。まずは、5回2死で迎えた第2打席に、徐若熙の154キロを右中間二塁打。続く8回無死二塁では、松本裕の外角低めの速球を芯で捉えて中前打とした。「自分が打ったことはうれしいですけど、チームが負けて、連敗を止められなかったことはすごく