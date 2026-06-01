◇交流戦オリックス7―5中日（2026年5月31日京セラD大阪）5回から3番手で登板したオリックスの山崎が今季最長の3回を無失点で締めた。24日の西武戦でも1回途中から2回1/3を無失点に抑えており、ロング救援での仕事が光る。21試合の登板はチームでも最多。「疲れは多少ありますけど、ケアとか自分で探りながら。50試合っていうのは自分の中であるのでケガなく、結果を出していきたい」と力強かった。