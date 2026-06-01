◇交流戦オリックス7―5中日（2026年5月31日京セラD大阪）オリックス“嵐”の11人攻撃だ。3点ビハインドの4回、若月の一打で先発の高橋宏を引きずり降ろすと、あとは押せ押せだ。渡部と紅林が2番手の牧野から連続の押し出し四球を選んで同点。仕上げは西川だ。メヒアの代わりばなを捉え、右前に運ぶ勝ち越しの2点適時打。今季最多タイとなる一挙5得点のビッグイニングを完成させた。「何とか食らいついていこうと。みん