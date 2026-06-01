「なるみ・岡村の過ぎるTV」は以前、“歌に熱過ぎる街”として、東大阪市の布施を紹介。個性が強過ぎる歌うまな人々や、白熱のカラオケ大会の模様を伝えた。しかし、関西にはさらなる歌の街があるという。それが「十三」。我こそが歌の街だと豪語する十三には、駅周辺だけで居酒屋やスナックが300軒以上も。6月1日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」では、十三の街にどんな歌姫が潜んでいるのか、徹底調査する。 ©ABC