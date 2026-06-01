◇交流戦広島1―3ソフトバンク（2026年5月31日みずほPayPay）広島は、投打がかみ合わず、交流戦開幕6連敗。今季ワーストを更新する借金「12」で、みずほペイペイドームでは10連敗となり、新井監督が謝罪した。「今日もたくさんレフトスタンドに応援しに来てくれて、勝つところをお見せできなくて申し訳ないです」先発・岡本は5回まで無失点と好投したが、6回に暗転した。1死二塁から近藤に左翼フェンス直撃の適時二塁