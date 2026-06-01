◇交流戦中日5―7オリックス（2026年5月31日京セラD大阪）エースの不振と継投失敗が重なり、リーグ最多17度目の逆転負けで2連敗に沈んだ。高橋宏が今季最短3回2/3を5失点。敗戦投手にこそならなかったが、不振続きの右腕について、井上監督は無期限で2軍調整させることを決断した。「“踏ん張れ”と見ていたが、ズルズルやられてしまうと想定してしまう投球。10日間とか、そういうのはなく。一回抹消します」5点の援護