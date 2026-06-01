元宝塚歌劇団の星組娘役スターで、6月3日に「さよならは黄昏に」で歌手デビューをする有沙瞳（32）。コツコツと地道な努力を怠らないポジティブシンキングの人です。2012年（平24）に宝塚歌劇団に入団し、23年に退団。その後は舞台を中心に活動し、いよいよ6月から女優と歌手の二刀流に。先日、取材をしました。宝塚音楽学校の受験に1度失敗しています。「中学校を卒業するタイミングで受験しました。面接で自分のことをしっかりと