小嶋陽菜がニューアイテムのブラキャミソールをモデルとして着用した姿を自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】小嶋陽菜、スタイル抜群のこだわりキャミソール姿） 小嶋がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から販売される次世代ブラキャミソール「ROSIER Essential Bra Camisole」。小嶋は「ラクな着け心地とバストのホールド感どちらも