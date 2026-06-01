誰もが足を止めずにはいられなかったようだ。５月31日、MUFG国立競技場で行なわれた日本代表vsアイスランド代表の親善試合は、ホームゲームが87分に小川航基が挙げた決勝点で１−０の勝利を収めた。北中米ワールドカップ前、国内最後となるゲームだけに、６万2212人が詰めかけた“壮行試合”。キックオフの数時間前からスタジアムのコンコースではさまざまなブースやショップが立ち並び、大活況を呈していた。そんななか、フ