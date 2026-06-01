◇東京六大学野球最終週第2日慶大4―5早大（2026年5月31日神宮）慶大は1点リードの9回、エース渡辺和をマウンドに送ったが早大打線につかまっての逆転サヨナラ負け。32年ぶりの天覧試合で優勝を決めることはできなかった。堀井哲也監督は「リードしていたら渡辺で行くと決めていました。一生懸命やってくれた結果ですから」と淡々と話した。今津主将も「こういう結果になりましたが、明日も慶応らしいプレーをするだけ