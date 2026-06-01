浦和レッズは５月31日、「選手による侮辱的行為について（第１報）」と題した声明を出した。「本日、2026年５月31日（日）にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド 第１戦 ファジアーノ岡山戦において、オナイウ阿道による浦和レッズのサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立てる行為）が確認されました。本日、スタジアムにお越しになったみなさま、そして浦和レッズを応援くだ