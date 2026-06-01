競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。パントルナイーフは頂点までわずか頭差及ばなかった。直線はロブチェンと馬体を併せての追い比べ。ゴール前では一瞬、先頭に立ったが、最後は勝ち馬の末脚に屈した。ルメールは「自信はありました。ベストコンディションで長い距離なら能力を見せられると思った。前半、ペースが