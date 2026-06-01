「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のプレーオフラウンド第1戦が31日に行われ、札幌が秋田に1―1で突入したPK戦の末に4―5で敗れ、アルビレックス新潟の同ラウンド第2戦の相手が札幌に決まった。6日にホームで行われる。新潟は30日に行われた同ラウンド第1戦で鹿児島に延長戦の末に0―1で惜敗。ホームでの連勝が7で止まったが、船越優蔵監督は「前を向いてやるしかない、と選手には話した。次に向けてしっかりコンディションを