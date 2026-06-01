◇交流戦ソフトバンク3―1広島（2026年5月31日みずほPayPay）極度の打撃不振に陥っているソフトバンクの山川穂高内野手（34）が出場選手登録を抹消されることが31日、分かった。1日にも手続きが取られる。今季初の2軍降格で、ファーム公式戦出場などで復調を促していく。今季は開幕から2試合連続本塁打と好スタートを切ったが、5月は不調が続いた。29日の広島戦で8試合ぶりにスタメン出場するも4打数無安打。試合後に