▼5着マテンロウゲイル（横山和）ゲートのタイミングが合ったことでイメージしていた競馬ができた。最後は伸びかけて脚色が同じになったので2400メートルは少し長いのかも。でもこれから楽しみ。▼6着アルトラムス（横山武）リズム重視でしまいに懸けましたが、良い脚を使ってくれた。結果は残念ですが、格好はつけられた。▼8着ライヒスアドラー（佐々木）ゲートを克服してくれて、いいポジションで競馬できた。折り合い面