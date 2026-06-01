競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。弥生賞ディープ記念勝ち馬バステールは、11番人気の低評価を覆して3着に入った。やや遅いスタートで序盤は後方だったが、道中捲って4角では2番手。直線半ばで先頭に立ち、必死に粘った。斉藤崇師は「ジョッキーがいいタイミングでいい動きをしてくれた」と川田の好騎乗を称賛