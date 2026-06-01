▼2着ウィクトルウェルス（ルメール）最後はしっかり伸びたし、成長している。勝ち馬はG2とG3の2着があって56キロ。重賞実績がないのに57キロは…。▼3着ダノンシーマ（川田）自分の走れる分はしっかり走ってくれています。（勝ち馬は）実績に見合わない重量で、検討してほしいです。▼4着ミラージュナイト（西村淳）勝ち馬をマークする位置で、いいレースはできた。仕方ない。▼5着キングスコール（坂井）誰も行かなかっ