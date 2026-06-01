【出走取消】▽4R…エンデュミオン（左前肢挫創）【競走除外】▽9R…リアルスター（右前肢ハ行）【過怠金】▽1R…田口1万円（ムチの使用法）▽5R…秋山1万円（ムチの使用法）【戒告】▽7R…田山（直線外斜行）