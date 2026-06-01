競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。デビュー18年目の松山弘平（36）はダービー11度目の騎乗で初V。管理する杉山晴紀師（44）も初制覇となった。【騎手】松山のJRA・G1制覇は今年3勝目で通算11勝目。JRA重賞も今年3勝目、通算58勝目。【調教師】杉山晴師は管理馬延べ4頭の出走で初勝利。JRA・G1は皐月賞以来で今